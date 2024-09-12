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Заміна адвоката не входить у перелік підстав, за яких суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити докази – Верховний Суд

07:45, 12 вересня 2024
Як зазначив Верховний Суд, подальша заміна захисника не тягне за собою повторне дослідження доказів.
Заміна адвоката не входить у перелік підстав, за яких суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити докази – Верховний Суд
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Подальша заміна захисника не входить у перелік визначених ч. 3 ст. 404 КПК підстав, за яких суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити докази. На цьому наголосила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 11 липня 2024 року по справі №362/3286/21.

Так, в цій справі місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 286 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджував, що суд апеляційної інстанції безпідставно відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про повторне дослідження доказів.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС констатував, що суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити докази лише за наявності підстав, чітко зазначених у ч. 3 ст. 404 КПК. Захисник в апеляційній скарзі просив повторно дослідити всі письмові докази з тих підстав, що в суді першої інстанції представляв інтереси обвинуваченого інший адвокат, а тому не мав можливості під час дослідження доказів заперечувати щодо їх допустимості.

Як зазначив ККС, подальша заміна захисника не входить у перелік цих підстав та не тягне за собою повторне дослідження доказів. За таких обставин апеляційний суд не мав передбачених законом підстав для здійснення повторного дослідження всіх письмових доказів, як про це просив захисник

Автор: Наталя Мамченко 

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