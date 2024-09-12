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У Миколаєві рецедивіст посеред вулиці вирвав з рук дитини телефон та втік

14:58, 12 вересня 2024
Чоловіка відправили під варту з можливістю внесення застави у більше 150 тисяч.
У Миколаєві рецедивіст посеред вулиці вирвав з рук дитини телефон та втік
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Центральний районний суд Миколаєва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до 28-річного чоловіка, підозрюваного у грабежі. Про це повідомляє пресслужба суду.  Про це повідомляє пресслужба суду. 

Чоловік є неодноразово судимим, востаннє у 2021 році.

На початку вересня у Миколаєв він побачив 13-річного хлопчика, в руках якого був мобільний телефон. Проходячи поряд чоловік вирвав з рук дитини телефон та залишив місце кримінального правопорушення.

В подальшому він збув смартфон, спричинивши потерпілому матеріальні збитки на суму понад 5 тисяч гривень.

Підозрюваний визнав свою провину, проте заперечував проти задоволення клопотання і просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням особи підозрюваного, слідчий суддя ухвалила застосувати до останнього запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 151 400 гривень.

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