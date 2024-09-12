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В Николаеве рецедивист посреди улицы вырвал из рук ребенка телефон и скрылся

14:58, 12 сентября 2024
Мужчину отправили под стражу с возможностью внесения залога более 150 тысяч.
В Николаеве рецедивист посреди улицы вырвал из рук ребенка телефон и скрылся
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Центральный районный суд Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к 28-летнему мужчине, подозреваемому в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина неоднократно судимый, в последний раз в 2021 году.

В начале сентября в Николаеве он увидел 13-летнего мальчика, в руках которого был мобильный телефон. Проходя рядом, мужчина вырвал из рук ребенка телефон и оставил место уголовного правонарушения.

В дальнейшем он сбыл смартфон, нанеся потерпевшему материальный ущерб на сумму более 5 тысяч гривен.

Подозреваемый признал свою вину, однако возражал против удовлетворения ходатайства и просил применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, с учетом подозреваемого, следователь судья приняла применить к последнему меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 151 400 гривен.

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