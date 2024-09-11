До конца места на одной из улиц Соломенки частично ограничат движение транспорта

Частично ограничат движение на ул. Липкивского в Киеве.

В Киеве с 12 сентября и до конца месяца частично ограничат движение транспорта на ул. Митрополита Василия Липкивского на участке от ул. Гетмана Павла Скоропадского до ул. Соломенской. Это связано с капитальным ремонтом, который предусматривает устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» приносит извинения за возможные временные неудобства и просит водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

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