До кінця місця на одній із вулиць Солом’янки частково обмежать рух транспорту

Частково обмежать рух на вул. Липківського у Києві.

У Києві з 12 вересня і до кінця місяця частково обмежать рух транспорту на вул. Митрополита Василя Липківського на ділянці від вул. Гетьмана Павла Скоропадського до вул. Соломʼянської. Це пов'язано з капітальним ремонтом, який передбачає влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за можливі тимчасові незручності і просить водіїв враховувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

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