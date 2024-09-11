Практика судів
  1. В Україні

До кінця місця на одній із вулиць Солом’янки частково обмежать рух транспорту

23:12, 11 вересня 2024
Частково обмежать рух на вул. Липківського у Києві.
До кінця місця на одній із вулиць Солом’янки частково обмежать рух транспорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві з 12 вересня і до кінця місяця частково обмежать рух транспорту на вул. Митрополита Василя Липківського на ділянці від вул. Гетьмана Павла Скоропадського до вул. Соломʼянської. Це пов'язано з капітальним ремонтом, який передбачає влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за можливі тимчасові незручності і просить водіїв враховувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ентоні Блінкен наголосив на продовженні Україною антикорупційних зусиль – зокрема реформі митниці

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україні потрібно далі докладати зусиль у демократичних реформах.

ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань

На даний час слідством встановлено понад 350 осіб, які є працівниками 20 юридичних осіб, щодо яких мали місце витяги з наказів міністерства про бронювання військовозобов’язаних .

Данило Гетманцев не виключає залучення трудових мігрантів через нестачу працівників

Дефіцит кадрів підштовхує конкуренцію за людські ресурси і стимулює зростання зарплат, які за підсумками першого півріччя зросли на 17,7%, випередивши довоєнний рівень, зазначив Данило Гетманцев.

Тестування на знання норм права в межах конкурсу на посади суддів апеляційних судів розпочнеться 2 жовтня — ВККС

Тестування по спеціалізації триватиме з 2 по 23 жовтня, прохідний бал - 112,5 бали.

Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

1 млн 680 тисяч грн будуть спрямовані на виконання судових рішень в частині виплати винагороди викривачам, але у разі відсутності бюджетних асигнувань безспірне списання коштів буде відкладатися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду