Замена адвоката не входит в перечень оснований, по которым суд апелляционной инстанции обязан повторно исследовать доказательства – Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, дальнейшая замена защитника не влечет повторное исследование доказательств.

Последующая замена защитника не входит в перечень определенных ч. 3 ст. 404 УПК оснований, по которым суд апелляционной инстанции обязан повторно исследовать доказательства. Об этом заявила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 11 июля 2024 года по делу №362/3286/21.

Так, по этому делу местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 286 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что суд апелляционной инстанции безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о повторном исследовании доказательств.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС констатировал, что суд апелляционной инстанции обязан повторно исследовать доказательства только при наличии оснований, четко указанных в ч. 3 ст. 404 УПК. Защитник в апелляционной жалобе просил повторно исследовать все письменные доказательства по тем основаниям, что в суде первой инстанции представлял интересы обвиняемого другой адвокат, а потому не имел возможности при исследовании доказательств отрицать их допустимость.

Как отметил КУС, дальнейшая замена защитника не входит в перечень этих оснований и не влечет повторное исследование доказательств. В случае апелляционный суд не имел предусмотренных законом оснований осуществления повторного исследования всех письменных доказательств, как об этом просил защитник.

Автор: Наталья Мамченко

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