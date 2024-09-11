На Львовщине автобус сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе, водителя могут лишить свободы

Пострадавшая получила телесные повреждения и находится в больнице.

Источник фото: lv.npu.gov.ua

В городе Стрый Львовской области водитель автобуса сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. По информации пресс-службы полиции Львовской области, водитель автобуса Setra, 62-летний житель одного из сел Стрыйского района, наехал на ребенка.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Следователи Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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