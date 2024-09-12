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Может ли предприятие подать в е-виде заявление для рассрочки налогового долга

17:22, 12 сентября 2024
Налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга.
Может ли предприятие подать в е-виде заявление для рассрочки налогового долга
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Налоговая служба объясняет, может ли предприятие подать в е-виде заявление для рассрочки налогового долга.

Отмечается, что согласно пп. 17.1.5 НКУ налогоплательщик вправе получать рассрочку, отсрочку денежных обязательств или налогового долга в порядке и на условиях, установленных НКУ.

Контролирующие органы, определенные пп. 41.1.1 НКУ имеют право принимать решение о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга, а также о списании безнадежного налогового долга в порядке, предусмотренном законодательством (пп. 20.1.29 НКУ).

Согласно п. 100.2 НКУ налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

Пунктом 3.1 Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 №574 (далее – Порядок №574), в частности, предусмотрено, что для рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщик обращается в контролирующий орган по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) с письменным заявлением (Приложение 1 к Порядку №574).

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

  • переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;
  • аналізу фінансового стану;
  • графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;
  • розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Порядком №574 не визначено обмежень щодо способів подання такої заяви.

При цьому п. 42-1.2 ПКУ визначено, що Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі шляхом забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами з інших питань, передбачених ПКУ, яка може бути реалізована в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через Електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ (пп. 17.1.13 ПКУ).

Порядок функціонування Електронного кабінету визначено наказом Мінфіну від 14.07.2017 №637.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику надіслати лист, який містить заяву щодо надання розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу) разом із складеним документом, що підтверджує економічне обґрунтування подання такої заяви (далі – Лист).

Форма підготовки такої кореспонденції передбачає вибір таких реквізитів: регіон в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється лист, тип документу (із списку обирається «Заява (клопотання)»), тематика (із списку обирається «Інші питання, що належать до компетенції ДПС»), а також передбачає заповнення короткого змісту та завантаження сканованого Листа (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 5 МБ).

Датою подання Листа є дата його реєстрації в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання Листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.

Інформацію щодо отримання та дати реєстрації Листа в органі ДПС платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

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