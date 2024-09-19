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С Украины пытались вывезти скрипку Страдивари, фото

23:46, 19 сентября 2024
Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728 года.
С Украины пытались вывезти скрипку Страдивари, фото
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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что из страны пытались вывезти скрипку Страдивари.

В автомобиле, следовавшем на выезд из Украины, пограничники обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари.

Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки Mitsubishi в пункте пропуска Краковец.

«Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и ценится в мире», - сообщили пограничники.

Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Составляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

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