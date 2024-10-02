В Киеве отчим насиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами — девушка забеременела и родила ребенка

22-летняя девушка не адаптирована к самостоятельной жизни и не способна осознавать последствия своих поступков, поэтому не смогла объяснить, что с ней произошло.

В Киеве будут судить 48-летнего мужчину за изнасилование падчерицы с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Указывается, что 22-летняя девушка имеет проблемы с речью и не адаптирована к самостоятельной жизни, не способна осознавать последствия своих поступков и руководить ими, поэтому не смогла объяснить, что с ней произошло.

Ее мать после приема у врача-гинеколога узнала, что дочь находится на 6 месяце беременности.

После рождения ребенка и проведения экспертизы установлено, что отцом младенца является сожитель матери девушки, живущий с семьей с 2019 года.

Иногда ему доверяли присматривать за беспомощной падчерицей. Выяснилось, что, пользуясь состоянием девушки, сожитель матери вступал с ней в половые отношения.

После рождения ребенка семья 22-летней девушки отказалась от новорожденной девочки.

В настоящее время обвинительный акт в отношении 48-летнего отчима направлен в суд. Мужчина находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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