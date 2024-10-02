У Києві вітчим ґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами — дівчина завагітніла та народила дитину

22-річна дівчина не адаптована до самостійного життя та не здатна усвідомлювати наслідки своїх вчинків, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось.

У Києві судитимуть 48-річного чоловіка за зґвалтування падчерки з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Вказується, що 22-річна дівчина має проблеми з мовленням та не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідки своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось.

Її матір після прийому у лікаря-гінеколога дізналась, що донька перебуває на 6 місяці вагітності.

Після народження дитини та проведення експертизи, встановлено, що батьком немовля є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року.

Інколи йому довіряли наглядати за безпорадною падчеркою. З’ясувалось, що користуючись станом дівчини, співмешканець матері вступав з нею у статеві відносини.

Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки.

Наразі, обвинувальний акт відносно 48-річного вітчима скеровано до суду. Чоловік перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

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