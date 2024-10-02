У Києві вітчим ґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами — дівчина завагітніла та народила дитину

У Києві судитимуть 48-річного чоловіка за зґвалтування падчерки з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Вказується, що 22-річна дівчина має проблеми з мовленням та не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідки своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось.
Її матір після прийому у лікаря-гінеколога дізналась, що донька перебуває на 6 місяці вагітності.
Після народження дитини та проведення експертизи, встановлено, що батьком немовля є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року.
Інколи йому довіряли наглядати за безпорадною падчеркою. З’ясувалось, що користуючись станом дівчини, співмешканець матері вступав з нею у статеві відносини.
Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки.
Наразі, обвинувальний акт відносно 48-річного вітчима скеровано до суду. Чоловік перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.
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