В ВСУ ответили опровергли слухи о сокращении IT-команды

Центр масштабирования технологических решений продолжает работу над реформами в IT-сфере.

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Центр масштабирования технологических решений прокомментировал недавние сообщения о сокращении своих IT-подразделений ВСУ, отметив, что в центре происходит реформа, а не расформирование. Об этом сообщила пресс-служба ЦМТР.

Ранее Forbes Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что Генеральный штаб планирует распустить два IT-подразделения, которые занимаются более 100 проектами и насчитывают около 1000 IT-специалистов.

В то же время в ЦМТР подчеркнули, что в их ведомстве продолжается более широкое реформирование, которое имеет целью улучшить работу. Центр подал предложения по совершенствованию организационно-штатной структуры с учетом потребности в специалистах на ближайшие полгода, что позволит привлечь новых инженеров.

До конца 2024 года ЦМТР планирует завершить работу над изменениями. «Речь идет об оптимизации работы и развитии. Центр масштабирования технологических решений не расформировывается, а реформируется. Центр выйдет из этой реформы усиленным и продолжит реализовывать текущие проекты. То есть эта оптимизация сделает нас более эффективными. На сегодня подразделение существует в имеющемся штате, работа над проектами продолжается, подразделение продолжает выполнять задачи по назначению», - отметили в ЦМТР.

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