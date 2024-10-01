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Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

16:11, 1 октября 2024
Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.
Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года
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Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект 11302, направленный на усовершенствование законодательного регулирования найма и ссуды авто. В частности, предлагается предусмотреть, что договор найма или ссуды транспортного средства сроком на 3 года и более заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. При этом учтено, что стороны всегда могут добровольно обратиться к нотариусам за удостоверением договоров аренды или ссуды транспортных средств и на меньший срок.

На практике стороны таких договоров в частности краткосрочных для оперативного их заключения обычно не удостоверяют их нотариально. Однако чисто формальное несоблюдение требования ГК о нотариальном удостоверении найма и ссуды транспортных средств, обуславливает ничтожность таких договоров и связанные с этим негативные последствия для их сторон, указывают авторы. Скажем, при возмещениях при ДТП.

Соответственно, Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект.

Также авторы ссылаются на практику Верховного Суда.

Так, в определении от 5 апреля 2023 года по делу №125/1216/20 Верховным Судом отмечено, что неоднозначное толкование части второй статьи 799 ГК обуславливает наличие противоречивых судебных решений. Так, например, сторонам дела № 125/1216/20 пришлось пройти через значительное количество судебных процедур в Большую Палату Верховного Суда для решения вопроса, подлежит ли договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является физическое лицо в статусе предпринимателя, нотариальному удостоверению. ВС пришел к выводу, что отсутствуют основания для нотариального удостоверения договора аренды транспортного средства с участием ФЛП.

В то же время для физических лиц, не являющихся предпринимателями, такое законодательное требование применяется. В другом надзорном деле №640/1834/19 стороны столкнулись с трудностями в реализации части четвертой статьи 828 ГК. Только рассмотрение дела Верховным Судом поставило точку в толковании термина «наземные самоходные транспортные средства», применяемого в данной статье, и правовых последствиях неудостоверения нотариально договоров ссуды автомобилей. ВС пришел к выводу, что отсутствие нотариального удостоверения договора ссуды автомобиля, стороной которого является физическое лицо, не свидетельствует о недействительности такой сделки.

Депутаты отмечают, что других случаев судебных споров, связанных с реализацией ч. 2 статьи 799 и ч. 4 статьи 828 ГК, немало.

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада Украины

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