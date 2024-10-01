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Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

16:11, 1 жовтня 2024
Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.
Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки
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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 11302, спрямований на удосконалення законодавчого регулювання найму і позички авто. Зокрема, пропонується передбачити, що лише договір найму чи позички транспортного засобу строком на 3 роки і більше укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому враховано, що сторони завжди можуть добровільно звернутися до нотаріусів за посвідченням договорів оренди чи позички транспортних засобів і на менший строк.

На практиці сторони таких договорів зокрема короткострокових задля оперативного їх укладення, зазвичай не посвідчують їх нотаріально. Однак суто формальне недодержання вимоги ЦК про нотаріальне посвідчення найму та позички транспортних засобів, зумовлює нікчемність таких договорів та пов’язані із цим негативні наслідки для їх сторін, вказують автори. Скажімо, у разі відшкодувань при ДТП.

Відповідно Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект.

Також автори посилаються на практику Верховного Суду.

Так, в ухвалі від 5 квітня 2023 року у справі №125/1216/20 Верховним Судом зазначено, що неоднозначне тлумачення частини другої статті 799 ЦК зумовлює наявність суперечливих судових рішень. Так, приміром, сторонам справи № 125/1216/20 довелось пройти через значну кількість судових процедур до Великої Палати Верховного Суду для вирішення питання, чи підлягає договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є фізична особа у статусі підприємця, нотаріальному посвідченню. ВС дійшов висновку, що відсутні підстави для нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу за участі ФОП.

В той же час, для фізичних осіб, що не є підприємцями, така законодавча вимога застосовується. У іншій наглядній справі №640/1834/19 сторони зіткнулися із труднощами в реалізації частини четвертої статті 828 ЦК. Лише розгляд справи Верховним Судом поставив крапку у тлумаченні терміну «наземні самохідні транспортні засоби», що вживається у даній статті, та правових наслідках непосвідчення нотаріально договорів позички автомобілів. ВС дійшов висновку, що відсутність нотаріального посвідчення договору позички автомобіля, стороною якого є фізична особа, не свідчить про недійсність такого правочину.

Депутати зазначають, що інших випадків судових спорів, пов’язаних із реалізацією ч. 2 статті 799 та ч. 4 статті 828 ЦК, чимало.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

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