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В Киеве под видом работников «Киевгаза» орудуют мошенники

22:00, 5 октября 2024
Мошенники представляются газовиками и предлагают установить сигнализатор газа по завышенным ценам.
В Киеве под видом работников «Киевгаза» орудуют мошенники
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В Киеве злоумышленники активно используют имя известного газопоставщика "Киевгаз", чтобы обмануть доверчивых людей. Об этом предупредили в пресс-службе "Киевгаза".

Компания получает многочисленные обращения от киевлян о том, что жулики представляются газовиками и предлагают установить сигнализатор газа по завышенным ценам.

В компании отмечают, что без уведомления специалист "Киевгаза" может прийти только для фиксации фактических показаний счетчика.

Газовики всегда одеты в форму с логотипом компании и каждый работник имеет при себе удостоверение с указанными ФИО, должностью, а также подписью председателя правления.

В "Киевгаз" призывают в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться в контактный центр Киевгаза по тел. (044)495-04-04/(097)495-11-04.

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