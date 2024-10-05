У Києві під виглядом працівників «Київгазу» орудують шахраї

Шахраї представляються газовиками та пропонують встановити сигналізатор газу за завищеними цінами.

У Києві зловмисники активно використовують ім’я відомого газопостачальника "Київгаз", щоб обдурити довірливих людей. Про це попередили у пресслужбі "Київгазу".

Компанія отримує численні звернення від киян про те, що шахраї представляються газовиками та пропонують встановити сигналізатор газу за завищеними цінами.

У компанії наголошують, що без попередження фахівець "Київгазу" може прийти лише для фіксації фактичних показань лічильника.

Газовики завжди одягнені у форму з логотипом компанії й кожен працівник має при собі посвідчення з вказаними ПІБ, посадою, а також підписом голови правління.

У "Київгаз" закликають у разі виникнення будь-яких підозр звертатись до контактного центру Київгазу за тел. (044) 495-04-04 / (097) 495-11-04.

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