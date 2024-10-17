Медведи на границе оставили свои «автографы» прямо под ноги ГПСУ, фото

Снег уже укрыл тропы, а дикие животные не дремлют.

Источник фото: National Geographic / Kevin Dietrich

В горах уже настоящая зима и с первым снегом этого года медведи оставляют свои «автографы» прямо под ноги пограничникам. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Следовательно, во время пребывания в горной местности в ГПСУ призывают быть осторожными – снег уже укрыл тропы, а дикие животные не дремлют.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 16 октября на горе Пип Иван в украинских Карпатах выпал снег.

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