Хозяйственный суд Киева сообщил об обнаружении поддельного судебного решения

В адрес суда поступил запрос о подтверждении копии судебного решения, но решение оказалось поддельным.

Хозяйственный суд города Киева сообщил, что обнаружил поддельных документов, печатей, штампов и бланков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что в адрес суда поступил запрос о подтверждении копии судебного решения – определения №910/13678/24 от 09.10.2024, удостоверенного в установленном порядке.

«Речь идет о определении Хозяйственного суда города Киева в составе судьи Курдельчука И.Д. №910/13678/24 от 09.10.2024 о запрете государственным регистраторам совершать любые регистрационные действия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований по обществу с ограниченной ответственностью «Костанза» (код ЕГРПОУ 39822094).

Этим информируем, что исковых материалов или других процессуальных документов, представленным от имени указанных в поддельном судебном решении юридических лиц в производство Хозяйственного суда города Киева не поступало. Никаких процессуальных решений хозяйственный суд не принимал и их тексты (сокращенные/полные) не оформлял», - говорится в заявлении суда.

Хозяйственный суд Киева напомнил, что подделка документов и подписей — серьезное правонарушение, часто имеющее тяжелые последствия для тех, кто совершает такие действия.

Подделка же судебного решения подрывает доверие к суду и судебной власти в целом, создает представление о допустимости и безнаказанности таких противозаконных действий, возможности получения судебного решения внепроцессуальным способом, наличие обстоятельств, при которых судебное решение может вызывать сомнения, добавили в суде.

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