Господарський cуд Києва повідомив про виявлення підробленого судового рішення

На адресу суду надійшов запит про підтвердження копії судового рішення, але рішення виявилось підробленим.

Господарський суд міста Києва повідомив, що виявив підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Про це поінформували у пресслужбі суду.

У суді зазначили, що на адресу суду надійшов запит про підтвердження копії судового рішення – ухвали №910/13678/24 від 09.10.2024, засвідченої у встановленому порядку.

«Йдеться про ухвалу Господарського суду міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д. №910/13678/24 від 09.10.2024 про заборону державним реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців, громадських формувань щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094).

Цим інформуємо, що позовних матеріалів чи інших процесуальних документів, поданих від імені вказаних у підробленому судовому рішенні юридичних осіб у провадження Господарського суду міста Києва не надходило. Жодних процесуальних рішень господарський суд не ухвалював та їхніх текстів (скорочених/повних) не оформлював», - йдеться у заяві суду.

Господарський cуд Києва нагадав, що підробка документів та підписів — серйозне правопорушення, яке часто має важкі наслідки для тих, хто здійснює такі дії.

Підробка ж судового рішення підриває довіру до суду і судової влади в цілому, створює уявлення про допустимість та безкарність таких протизаконних дій, можливість отримання судового рішення у позапроцесуальний спосіб, наявність обставин, за яких судове рішення може викликати сумніви, додали у суді.

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