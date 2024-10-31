У Мін’юсті пояснили, куди подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора

Рішення, дії або бездіяльність держреєстратора, суб’єкта держреєстрації прав можуть бути оскаржені в Мін'юсті, його територіальних органах, особою, права якої порушено.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, куди подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора.

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації врегульовано статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон 1), статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 2) та Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1128.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також дії, пов’язані з автоматичною державною реєстрацією прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

При Міністерстві юстиції України, його територіальних органах створено постійні Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, організаційні та процедурні засади діяльності яких визначені Положенням про Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №71/5 від 09.01.2020.

При Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) діє Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який розглядає скарги стосовно державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів, особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав.

Відповідно до частини другої статті 37 Закону 1 та частини другої статті 34 Закону 2 Міністерство юстиції України розглядає:

скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав;

скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;

скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України;

повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав іншими особами;

повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру іншими особами.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають:

скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім рішень про державну реєстрацію прав), які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган – у сфері державної реєстрації прав;

скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім скарг на проведені державним реєстратором реєстраційні дії), які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган – у сфері державної реєстрації бізнесу.

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