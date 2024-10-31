Практика судів
  1. В Україні

У Мін’юсті пояснили, куди подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора

07:18, 31 жовтня 2024
Рішення, дії або бездіяльність держреєстратора, суб’єкта держреєстрації прав можуть бути оскаржені в Мін'юсті, його територіальних органах, особою, права якої порушено.
У Мін’юсті пояснили, куди подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, куди подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора.

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації врегульовано статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон 1), статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 2) та Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1128.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також дії, пов’язані з автоматичною державною реєстрацією прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

При Міністерстві юстиції України, його територіальних органах створено постійні Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, організаційні та процедурні засади діяльності яких визначені Положенням про Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №71/5 від 09.01.2020.

При Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) діє Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), який розглядає скарги стосовно державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів, особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав.

Відповідно до частини другої статті 37 Закону 1 та частини другої статті 34 Закону 2 Міністерство юстиції України розглядає:

  • скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав;
  • скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;
  • скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України;
  • повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав іншими особами;
  • повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру іншими особами.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають:

  • скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім рішень про державну реєстрацію прав), які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган – у сфері державної реєстрації прав;
  • скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім скарг на проведені державним реєстратором реєстраційні дії), які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган – у сфері державної реєстрації бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст скарги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними – звіт

Обмеження основних прав людини в Україні, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними, а влада просунулася у впровадженні важливих реформ – що відзначила Єврокомісія у доповіді стосовно розширення.

Конкурс в апеляційні суди – оприлюднено зразки практичних завдань для іспиту

Але спочатку кандидатам необхідно подолати етап тестування на когнітивні здібності

Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади

Створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій заплановане на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва