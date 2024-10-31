20 українських підприємств отримали 84,9 млн грн на переробку в рамках грантової програми

Підприємства отримали гранти на модернізацію виробництв в Україні.

Джерело фото: Delo.ua

Ще 20 українських підприємств стали переможцями грантової програми на переробку, отримавши в цілому 84,9 млн грн від держави. Міністерство економіки України вже підписало наказ про виділення 39,5 млн грн для восьми з цих виробників, тоді як рішення щодо грантів для решти ухвалюватиме Державний центр зайнятості.

«Підтримка українських виробників є основним завданням політики «Зроблено в Україні», а грантові програми для переробки, створення чи розвитку бізнесу — важлива її складова. Цього разу переможцями грантової програми стали підприємства з різних галузей: дерево- та металообробки, виробники кормів для тварин, різноманітного устаткування, будівельних конструкцій. Особливо приємно, що серед переможців є виробники безпілотних літальних апаратів. Загалом грантери отримають майже 85 млн грн грантів відповідно до поданих заявок та зможуть модернізувати виробництво. Мінекономіки вже підписано наказ про надання грантів восьми переможцям на суму 39,5 млн грн», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Переможці подавали заявки на гранти в діапазоні від 395 тис. грн до 8 млн грн. Ці гранти призначені для закупівлі та введення в експлуатацію виробничого обладнання.

Отримати грант можна на умовах співфінансування: до 50% вартості проекту покриває грант, решту сплачує підприємство. Якщо компанія розташована на деокупованих територіях або в зонах можливих бойових дій, виробляє БПЛА чи належить до поліграфічного сектору, держава компенсує до 80% вартості проекту.

Програма фінансується з бюджетних коштів, зокрема донорських внесків до «Фонду відновлення та трансформації економіки», а також з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З початку реалізації програми в липні 2022 року Міністерство економіки ухвалило понад 800 позитивних рішень на суму понад 4 млрд грн, а Державний центр зайнятості — понад 200 рішень на 950 млн грн.

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