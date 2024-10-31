20 украинских предприятий получили 84,9 млн грн на переработку в рамках грантовой программы

Предприятия получили гранты на модернизацию производств в Украине.

Источник фото: Delo.ua

Еще 20 украинских предприятий стали победителями грантовой программы на переработку, получив в общей сложности 84,9 млн грн от государства. Министерство экономики Украины уже подписало приказ о выделении 39,5 млн грн для восьми из этих производителей, тогда как решение о грантах для остальных будет принимать Государственный центр занятости.

«Поддержка украинских производителей является основной задачей политики «Сделано в Украине», а грантовые программы для переработки, создания или развития бизнеса - важная ее составляющая. На этот раз победителями грантовой программы стали предприятия из разных отраслей: дерево- и металлообработки, производители кормов для животных, разнообразного оборудования, строительных конструкций. Особенно приятно, что среди победителей есть производители беспилотных летательных аппаратов. В целом грантеры получат почти 85 млн грн грантов в соответствии с поданными заявками и смогут модернизировать производство. Минэкономики уже подписан приказ о предоставлении грантов восьми победителям на сумму 39,5 млн грн», - отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Победители подавали заявки на гранты в диапазоне от 395 тыс. грн до 8 млн грн. Эти гранты предназначены для закупки и ввода в эксплуатацию производственного оборудования.

Получить грант можно на условиях софинансирования: до 50% стоимости проекта покрывает грант, остальное оплачивает предприятие. Если компания расположена на деоккупированных территориях или в зонах возможных боевых действий, производит БПЛА или принадлежит к полиграфическому сектору, государство компенсирует до 80% стоимости проекта.

Программа финансируется из бюджетных средств, в частности донорских взносов в «Фонд восстановления и трансформации экономики», а также из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. С начала реализации программы в июле 2022 года Министерство экономики приняло более 800 положительных решений на сумму более 4 млрд грн, а Государственный центр занятости - более 200 решений на 950 млн грн.

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