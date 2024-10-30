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Розмір суддівської винагороди має стати конкурентним, а його розрахунок повинен бути прозорим — Офіс Президента

12:37, 30 жовтня 2024
Досягти прогресу у питанні суддівської винагороди влада планує протягом п’яти років.
Розмір суддівської винагороди має стати конкурентним, а його розрахунок повинен бути прозорим — Офіс Президента
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Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра 29 жовтня повідомила, що питання суддівської винагороди та заробітної плати працівників апарату суду також знаходиться у центрі уваги Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

«Розмір суддівської винагороди має бути конкурентним, а його розрахунок повинен бути прозорим. Це також стосується заробітної плати працівників апаратів судів та співробітників органів суддівського врядування», - розповіла Ірина Мудра під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Заступник керівника Офісу Президента повідомила, що вирішити проблему суддівської винагороди та заробітної плати працівників апаратів судів влада планує протягом наступних п’яти років, тобто до 2030 року. Саме на такий час розрахована розроблена Офісом Президента Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

Нагадаємо, що наразі посадовий оклад судді першої інстанції складає 63 060 гривень, а більшість працівників апаратів судів отримують заробітну плату у розмірі 8-17 тис. гривень.

Зазначимо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про те, як влада планує реформувати судову владу України до 2030 року, а також що саме передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Також «Судово-юридична газета» раніше опублікувала ексклюзивне інтерв’ю Ірини Мудрої щодо Стратегії розвитку системи правосуддя до 2029 року, питань реформування судової влади, прокуратури, адвокатури, юридичної освіти тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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суддя офіс президента Ірина Мудра

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