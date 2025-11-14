У Києві діти дедалі частіше вважають українську недоречною — Офіс мовного омбудсмана

За результатами опитування, проведеного Офісом уповноваженої із захисту державної мови, приблизно 20% дітей вважають українську мову непридатною для щоденного спілкування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні в цілому фіксується збільшення використання державної мови в освіті, проте у столиці простежується протилежна динаміка — зростає присутність російської мови. Про це повідомив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко в інтерв’ю Громадське.

Посадовець зазначив, що процес українізації в столиці мав радше епізодичний характер і не був тривалим.

За результатами моніторингу, проведеного Офісом мовного омбудсмана у 124 навчальних закладах по країні, вчителі загалом частіше дотримуються вимог мовного законодавства. Водночас у побуті та поза межами школи діти й батьки дедалі частіше переходять на російську мову.

Особливе занепокоєння викликає те, що 20% опитаних дітей вважають українську недоречною для неформального спілкування.

“Зросійщення батьків відтворюється у поколінні нашої молоді. Але справа не лише в родині. Сьогодні зросійщення відбувається через інтернет і соцмережі. Ціннісна орієнтація підлітків, зокрема в мовному питанні, є або не сформована, або ворожа до української мови”, – зазначив представник Омбудсмана.

Хоч певні проблеми й існують, звернення щодо русифікації шкіл становлять лише близько 5% від усіх скарг, що надходять до Офісу уповноваженого. За словами Сиротенка, це пов’язано зі страхом батьків і педагогів провокувати конфлікти, а також з недостатньою поінформованістю громадян про свої мовні права.З

а його словами, у 2023 році спостерігали позитивну динаміку у використанні української мови за всіма

показниками. І в школі, і поза школою, і в інтернеті.

"Це очевидно було пов'язано з тим, як російська агресія вплинула на українців: усе російське не толерувалося, зокрема й мова.

Опитування 2024 року показало зниження показників у порівнянні з 2023 роком. І ми вже тоді заявили про затримку процесів самоукраїнізації. І про те, щоб держава, зокрема система освіти, вжила відповідних заходів для виправлення ситуації", – пояснив Сиротенко.

Раніше повідомлялося, що у Києві 40% вчителів порушують мовний закон

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.