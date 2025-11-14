  1. В Украине

В Киеве дети все чаще считают украинский неуместным — Офис языкового омбудсмена

22:00, 14 ноября 2025
По результатам опроса, проведенного Офисом уполномоченной по защите государственного языка, примерно 20% детей считают украинский язык непригодным для ежедневного общения.
В Киеве дети все чаще считают украинский неуместным — Офис языкового омбудсмена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в целом фиксируется увеличение использования государственного языка в образовании, однако в столице прослеживается противоположная динамика — возрастает присутствие русского языка. Об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченной по защите государственного языка Сергей Сиротенко в интервью Громадське.

Должностное лицо отметило, что процесс украинизации в столице носил скорее эпизодический характер и не был длительным.

По результатам мониторинга, проведённого Офисом языкового омбудсмена в 124 учебных заведениях по стране, учителя в целом чаще соблюдают требования языкового законодательства. В то же время в быту и вне школы дети и родители всё чаще переходят на русский язык.

Особую обеспокоенность вызывает то, что 20% опрошенных детей считают украинский язык неуместным для неформального общения.

«Русифицированность родителей воспроизводится в поколении нашей молодёжи. Но дело не только в семье. Сегодня русификация происходит через интернет и соцсети. Ценностная ориентация подростков, в частности в языковом вопросе, либо не сформирована, либо настроена враждебно по отношению к украинскому языку», – отметил представитель Омбудсмена.

Хотя определённые проблемы существуют, обращения относительно русификации школ составляют лишь около 5% от всех жалоб, которые поступают в Офис уполномоченного. По словам Сиротенко, это связано со страхом родителей и педагогов провоцировать конфликты, а также с недостаточной осведомлённостью граждан о своих языковых правах.

По его словам, в 2023 году наблюдалась положительная динамика в использовании украинского языка по всем показателям — и в школе, и вне школы, и в интернете.

«Это, очевидно, было связано с тем, как российская агрессия повлияла на украинцев: всё российское не воспринималось, в том числе и язык.

Опрос 2024 года показал снижение показателей по сравнению с 2023 годом. И мы уже тогда заявили о замедлении процессов самоукраинизации. А также о том, что государство, в частности система образования, должно принять соответствующие меры для исправления ситуации», – объяснил Сиротенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве 40% учителей нарушают языковой закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев школа язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]