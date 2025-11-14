В Киеве дети все чаще считают украинский неуместным — Офис языкового омбудсмена

По результатам опроса, проведенного Офисом уполномоченной по защите государственного языка, примерно 20% детей считают украинский язык непригодным для ежедневного общения.

В Украине в целом фиксируется увеличение использования государственного языка в образовании, однако в столице прослеживается противоположная динамика — возрастает присутствие русского языка. Об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченной по защите государственного языка Сергей Сиротенко в интервью Громадське.

Должностное лицо отметило, что процесс украинизации в столице носил скорее эпизодический характер и не был длительным.

По результатам мониторинга, проведённого Офисом языкового омбудсмена в 124 учебных заведениях по стране, учителя в целом чаще соблюдают требования языкового законодательства. В то же время в быту и вне школы дети и родители всё чаще переходят на русский язык.

Особую обеспокоенность вызывает то, что 20% опрошенных детей считают украинский язык неуместным для неформального общения.

«Русифицированность родителей воспроизводится в поколении нашей молодёжи. Но дело не только в семье. Сегодня русификация происходит через интернет и соцсети. Ценностная ориентация подростков, в частности в языковом вопросе, либо не сформирована, либо настроена враждебно по отношению к украинскому языку», – отметил представитель Омбудсмена.

Хотя определённые проблемы существуют, обращения относительно русификации школ составляют лишь около 5% от всех жалоб, которые поступают в Офис уполномоченного. По словам Сиротенко, это связано со страхом родителей и педагогов провоцировать конфликты, а также с недостаточной осведомлённостью граждан о своих языковых правах.

По его словам, в 2023 году наблюдалась положительная динамика в использовании украинского языка по всем показателям — и в школе, и вне школы, и в интернете.

«Это, очевидно, было связано с тем, как российская агрессия повлияла на украинцев: всё российское не воспринималось, в том числе и язык.

Опрос 2024 года показал снижение показателей по сравнению с 2023 годом. И мы уже тогда заявили о замедлении процессов самоукраинизации. А также о том, что государство, в частности система образования, должно принять соответствующие меры для исправления ситуации», – объяснил Сиротенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве 40% учителей нарушают языковой закон.

