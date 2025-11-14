  1. В Україні
Адвокати вказали на низку зауважень до законопроекту про спрощення процедури усиновлення

17:06, 14 листопада 2025
У Верховній Раді пропонують скасувати паперові медичні довідки для усиновлення: адвокати застерігають про ризики доступу до медичних даних.
У Верховній Раді запропонували спростити процедуру усиновлення, зокрема — скасувати вимогу для заявників подавати медичний висновок у паперовій формі. Ініціатори законопроєкту №14106 від 8.10.2025 пропонують, щоб органи опіки та піклування отримували ці дані безпосередньо з електронної системи охорони здоров’я.

На прохання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Національна асоціація адвокатів України проаналізувала документ та надала низку зауважень і рекомендацій.

Навіщо потрібні зміни

Законопроєкт покликаний усунути практичні проблеми, що виникають через паперові медичні довідки. Наразі:

  • немає єдиного механізму перевірки їх достовірності, що створює ризики підробок;
  • відбувається дублювання — адже висновок подається і самим заявником, і в процесі підготовки висновку органом опіки та піклування.

Автори пропонують передати органам опіки повноваження формувати медичні висновки на основі відомостей з електронної системи охорони здоров’я. Після цього дані мають інтегруватися до Єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики. Це має спростити процедуру, зменшити бюрократію та гарантувати достовірність інформації, яку суди використовують у справах про усиновлення.

Ризики, які бачить НААУ

У Комітеті НААУ з питань цивільного права та процесу застерігають: інформація про стан здоров’я є конфіденційною і захищеною законом. Надання такого доступу органам опіки може створити ризики витоку інформації, що буде непропорційним до заявленої мети законопроекту.

Адвокати пропонують альтернативне вирішення — запровадити реєстр виданих медичних висновків із нанесенням QR-коду на кожен документ. Такий механізм дозволив би органам опіки перевіряти достовірність документів за аналогією з верифікацією нотаріальних бланків.

