Адвокаты указали на ряд замечаний к законопроекту об упрощении процедуры усыновления

17:06, 14 ноября 2025
В Верховной Раде предлагают отменить бумажные медицинские справки для усыновления: адвокаты предостерегают о рисках доступа к медицинским данным.
В Верховной Раде предложили упростить процедуру усыновления, в частности — отменить требование для заявителей подавать медицинское заключение в бумажной форме. Инициаторы законопроекта №14106 от 8.10.2025 предлагают, чтобы органы опеки и попечительства получали эти данные непосредственно из электронной системы здравоохранения.

По просьбе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Национальная ассоциация адвокатов Украины проанализировала документ и предоставила ряд замечаний и рекомендаций.

Зачем нужны изменения

Законопроект призван устранить практические проблемы, возникающие из-за бумажных медицинских справок. В настоящее время:

  • отсутствует единый механизм проверки их достоверности, что создает риски подделок;
  • происходит дублирование — ведь заключение подается и самим заявителем, и в процессе подготовки заключения органом опеки и попечительства.

Авторы предлагают передать органам опеки полномочия формировать медицинские заключения на основе сведений из электронной системы здравоохранения. После этого данные должны интегрироваться в Единую информационную систему Минсоцполитики. Это должно упростить процедуру, уменьшить бюрократию и гарантировать достоверность информации, которую суды используют при рассмотрении дел об усыновлении.

Риски, которые видит НААУ

В Комитете НААУ по вопросам гражданского права и процесса предупреждают: информация о состоянии здоровья является конфиденциальной и защищена законом. Предоставление такого доступа органам опеки может создать риски утечки информации, что будет непропорциональным заявленной цели законопроекта.

Адвокаты предлагают альтернативное решение — внедрить реестр выданных медицинских заключений с нанесением QR-кода на каждый документ. Такой механизм позволил бы органам опеки проверять подлинность документов по аналогии с верификацией нотариальных бланков.

адвокат НААУ

