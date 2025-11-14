  1. В Україні

Закарпатська митниця вилучила у чоловіка незадекларовану валюту на майже 1 млн грн

23:12, 14 листопада 2025
Українець втратив не задекларовану валюту на майже 1 млн грн.
Закарпатська митниця вилучила у чоловіка незадекларовану валюту на майже 1 млн грн
Фото: customs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українсько-словацькому кордоні, на митному посту «Ужгород автомобільний», у 48-річного жителя Харківщини вилучили незадекларовану валюту. Про це повідомили в Закарпатській митниці.

Чоловік разом із дружиною та сином виїжджав за кордон автомобілем та обрав «зелений коридор», запевняючи митників, що перевозить лише дозволені 30 тисяч євро — по 10 тисяч на кожного члена сім’ї.

Однак після аналізу ризиків транспортний засіб скерували на поглиблений огляд. Під час перевірки серед особистих речей знайшли папку з документами, у якій лежали 50 тисяч євро. Чоловік одразу визнав, що гроші його, і заявив, що отримав їх від продажу автомобіля.

Оскільки валюту не було письмово задекларовано, і чоловік не мав підтвердних банківських документів, щодо нього склали протокол за ч.1 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені 10 тисяч євро на особу.

У результаті митники вилучили 20 тисяч євро — за курсом НБУ це майже 1 млн грн.

Фото: customs.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]