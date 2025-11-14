Закарпатська митниця вилучила у чоловіка незадекларовану валюту на майже 1 млн грн

Українець втратив не задекларовану валюту на майже 1 млн грн.

Фото: customs.gov.ua

На українсько-словацькому кордоні, на митному посту «Ужгород автомобільний», у 48-річного жителя Харківщини вилучили незадекларовану валюту. Про це повідомили в Закарпатській митниці.

Чоловік разом із дружиною та сином виїжджав за кордон автомобілем та обрав «зелений коридор», запевняючи митників, що перевозить лише дозволені 30 тисяч євро — по 10 тисяч на кожного члена сім’ї.

Однак після аналізу ризиків транспортний засіб скерували на поглиблений огляд. Під час перевірки серед особистих речей знайшли папку з документами, у якій лежали 50 тисяч євро. Чоловік одразу визнав, що гроші його, і заявив, що отримав їх від продажу автомобіля.

Оскільки валюту не було письмово задекларовано, і чоловік не мав підтвердних банківських документів, щодо нього склали протокол за ч.1 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені 10 тисяч євро на особу.

У результаті митники вилучили 20 тисяч євро — за курсом НБУ це майже 1 млн грн.

Фото: customs.gov.ua

