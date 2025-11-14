  1. В Украине

Закарпатская таможня изъяла у мужчины незадекларированную валюту почти на 1 млн грн

23:12, 14 ноября 2025
Украинец лишился незадекларированной валюты почти на 1 млн грн.
Закарпатская таможня изъяла у мужчины незадекларированную валюту почти на 1 млн грн
Фото: customs.gov.ua
На украинско-словацкой границе, на таможенном посту «Ужгород автомобильный», у 48-летнего жителя Харьковщины изъяли незадекларированную валюту. Об этом сообщили в Закарпатской таможне.

Мужчина вместе с женой и сыном выезжал за границу автомобилем и выбрал «зеленый коридор», заверяя таможенников, что перевозит лишь разрешенные 30 тысяч евро — по 10 тысяч на каждого члена семьи.

Однако после анализа рисков транспортное средство направили на углубленный осмотр. Во время проверки среди личных вещей нашли папку с документами, в которой лежали 50 тысяч евро. Мужчина сразу признал, что деньги его, и заявил, что получил их от продажи автомобиля.

Поскольку валюта не была письменно задекларирована и у мужчины не было подтверждающих банковских документов, в отношении него составили протокол по ч.1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенные 10 тысяч евро на человека.

В результате таможенники изъяли 20 тысяч евро — по курсу НБУ это почти 1 млн грн.

Фото: customs.gov.ua

таможня

