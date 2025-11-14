  1. В Україні

У Хмельницькому підприємець сплатить понад 400 тисяч грн штрафу за зрив поставки дронів для ЗСУ

22:54, 14 листопада 2025
Підприємець не виконав умови договору щодо поставки квадрокоптерів для потреб ЗСУ.
У Хмельницькому підприємець сплатить понад 400 тисяч грн штрафу за зрив поставки дронів для ЗСУ
Приватного підприємця зобов’язали сплатити понад 400 тисяч гривень штрафних санкцій за невиконання умов договору щодо постачання квадрокоптерів для потреб Сил оборони України. Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Хмельницької області за позовом Окружної прокуратури міста Хмельницького.

Як з’ясували прокурори, у березні 2025 року виконавчий комітет Хмельницької міської ради уклав з підприємцем контракт на постачання літальної техніки в межах програми підтримки сил безпеки та оборони. Загальна вартість закупівлі становила 3,7 мільйона гривень.

Попри взяті зобов’язання, постачальник не передав квадрокоптери в установлені договором строки. Більше того, про неможливість виконання поставки він повідомив замовника вже після значного прострочення термінів.

Прокуратура, діючи в інтересах держави, звернулася до суду з вимогою стягнути з підприємця штраф і пеню за зрив постачання техніки для українського війська. Суд повністю підтримав її позицію.

У результаті бюджет Хмельницької міської громади отримає понад 400 тисяч гривень.

