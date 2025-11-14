В Хмельницком предприниматель оплатит более 400 тысяч грн штрафа за срыв поставки дронов для ВСУ

Предприниматель не выполнил условия договора по поставке квадрокоптеров для нужд ВСУ.

Частного предпринимателя обязали уплатить более 400 тысяч гривен штрафных санкций за невыполнение условий договора относительно поставки квадрокоптеров для нужд Сил обороны Украины. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Хмельницкой области по иску Окружной прокуратуры города Хмельницкого.

Как установили прокуроры, в марте 2025 года исполнительный комитет Хмельницкого городского совета заключил с предпринимателем контракт на поставку летательной техники в рамках программы поддержки сил безопасности и обороны. Общая стоимость закупки составляла 3,7 миллиона гривен.

Несмотря на взятые обязательства, поставщик не передал квадрокоптеры в установленные договором сроки. Более того, о невозможности выполнить поставку он сообщил заказчику уже после значительного просрочения сроков.

Прокуратура, действуя в интересах государства, обратилась в суд с требованием взыскать с предпринимателя штраф и пеню за срыв поставки техники для украинских войск. Суд полностью поддержал её позицию.

В результате бюджет Хмельницкой городской общины получит более 400 тысяч гривен.

