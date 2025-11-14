Космічні перегони: конкурент SpaceX вперше успішно повернув багаторазову ракету після старту

Компанія Blue Origin вперше успішно повернула стартовий ступінь багаторазової ракети New Glenn.

Фото: blueorigin

Blue Origin запустила місію NASA на ракеті New Glenn і вперше успішно повернула її стартовий ступінь, повідомляється на сайті компанії.

Запуск проводився на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети відокремився та успішно сів на морську платформу Jacklyn в Атлантиці. Основним вантажем ракети стали апарати NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), які будуть вивчати взаємодію сонячного вітру з атмосферою Марса. Місія складається з двох автоматичних міжпланетних станцій, які мають назви Blue та Gold.

Фото: blueorigin

Додамо, що New Glenn є двоступеневою важкою ракетою-носієм, розробленою компанією Blue Origin, яку створив засновник Amazon Джефф Безос. Ракета може доправляти на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 тонн. Перший запуск ракети планували здійснити у 2021 році, але після кількох перенесень його провели 16 січня 2025 року. Старт виявився вдалим, однак посадити перший ступінь тоді не вдалося.

Варто зазначити, що повернення першого ступеня New Glenn стало важливим етапом для Blue Origin на шляху до справжньої конкуренції зі SpaceX Ілона Маска. Проте остання знаходиться все ще попереду, активно випробовуючи багаторазову космічну систему Starship, яка є найбільшою за розмірами, масою та потужністю ракетою в історії. Попри певні труднощі, останнє випробування Starship виявилося вдалим. Тестовий політ пройшов добре, а сам корабель зміг приводнитися після запуску.

