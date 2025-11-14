  1. В мире

Космическая гонка: конкурент SpaceX впервые успешно вернул многоразовую ракету после старта

23:59, 14 ноября 2025
Компания Blue Origin впервые успешно вернула стартовую ступень многоразовой ракеты New Glenn.
Фото: blueorigin
Blue Origin запустила миссию NASA на ракете New Glenn и впервые успешно вернула ее стартовую степень, сообщается на сайте компании.

Запуск производился на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты отделилась и успешно сел на морскую платформу Jacklyn в Атлантике. Основным грузом ракеты стали аппараты NASA ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), которые будут учить взаимодействие солнечного ветра с атмосферой Марса. Миссия состоит из двух автоматических межпланетных станций, получивших название Blue и Gold.

Фото: blueorigin

Добавим, что New Glenn является двухступенчатой ​​тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin, которую создал основатель Amazon Джефф Безос. Ракета может доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 тонн. Первый запуск ракеты планировали осуществить в 2021 году, но после нескольких переносов его произвели 16 января 2025 года. Старт оказался удачным, однако посадить первую степень тогда не удалось.

Следует отметить, что возвращение первой ступени New Glenn стало важным этапом для Blue Origin на пути к настоящей конкуренции со SpaceX Илона Маска. Однако последняя находится все еще впереди, активно испытывая многоразовую космическую систему Starship, которая является самой большой по размерам, массе и мощности ракетой в истории. Несмотря на некоторые трудности, последнее испытание Starship оказалось удачным. Тестовый полет прошел хорошо, а сам корабль смог приводиться после запуска.

