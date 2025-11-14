  1. Законодавство
«Бронювання не може бути інструментом для втечі», – Ірина Фріз про новий законопроект щодо виїзду за кордон

21:54, 14 листопада 2025
У Раді хочуть обмежити виїзд для тих, хто отримав пільгове бронювання, але не усунув порушення.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який пропонує тимчасово заборонити виїзд за кордон особам, які порушили правила військового обліку, не оновивши вчасно дані, але отримали пільгове бронювання на 45 днів для виправлення порушень. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

«Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335», — зазначила Фріз.

За її словами, законопроєкт передбачає, що порушники, які усунули недоліки та отримали бронювання, зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень, що, на думку Фріз, створює прогалину. Водночас особи, заброньовані за стандартною процедурою, матимуть право виїжджати для підписання міжнародних контрактів, доставки гуманітарної допомоги та іншої міжнародної діяльності, гарантованої державою на період бронювання.

Фріз зазначила, що Міністерство оборони виступало проти запровадження пільгового бронювання для порушників військового обліку. «Маю нагадати, що Міністерство оборони також було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку , але більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової «схеми»», — наголосила депутатка.

