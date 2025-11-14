  1. Законодательство
  2. / В Украине

«Бронирование не может быть инструментом для побега», – Ирина Фриз о новом законопроекте о выезде за границу

21:54, 14 ноября 2025
В Раде хотят ограничить выезд для тех, кто получил льготное бронирование, но не устранил нарушения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, который предлагает временно запретить выезд за границу лицам, нарушившим правила воинского учета, не обновивши вовремя данные, но получившим льготное бронирование на 45 дней для исправления нарушений. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

«Бронирование не может быть инструментом для бегства из страны – это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335», — отметила Фриз.

По ее словам, законопроект предусматривает, что нарушители, которые устранили недостатки и получили бронирование, смогут выезжать за границу без дополнительных ограничений, что, по мнению Фриз, создает пробел. В то же время лица, забронированные по стандартной процедуре, будут иметь право выезжать для подписания международных контрактов, доставки гуманитарной помощи и другой международной деятельности, гарантированной государством на период бронирования.

Фриз отметила, что Министерство обороны выступало против введения льготного бронирования для нарушителей воинского учета. «Должна напомнить, что Министерство обороны также было против введения инструмента льготного бронирования для нарушителей воинского учета, но большинство в парламенте не прислушалось к нашей позиции и позиции министерства. И сегодня мы рискуем создать новую «схему», — подчеркнула депутат.

законопроект бронирование пересечение границы

