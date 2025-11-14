Критически важным украинцам могут запретить выезд за границу – в Раде зарегистрировали законопроект

По словам Александра Федиенко, законопроект предусматривает временные ограничения для критически важных работников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14210 о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» относительно расширения оснований для временного ограничения выезда из Украины гражданами Украины. Документ предлагает расширить основания для временного ограничения выезда граждан, в частности запретить покидать страну лицам, имеющим бронь на период мобилизации и военного положения. Об этом сообщил народный депутат и соавтор законопроекта Александр Федиенко.

По словам Федиенко, законопроект направлен на то, чтобы лица, официально признанные критически важными для страны, физически находились в Украине для выполнения своих функций. Документ касается граждан, забронированных в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции», — отметил Федиенко, добавив: «Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально «критически важен», но находится за границей».

Отметим, что текст законопроекта пока не обнародован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.