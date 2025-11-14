Критично важливим українцям можуть заборонити виїзд за кордон – у Раді зареєстрували законопроект

За словами Олександра Федієнка, законопроєкт передбачає тимчасові обмеження для критично важливих працівників.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14210 про внесення змін до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України. Документ пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян, зокрема заборонити залишати країну особам, які мають бронь на період мобілізації та воєнного стану. Про це повідомив народний депутат і співавтор законопроекту Олександр Федієнко.

За словами Федієнка, законопроєкт спрямований на те, щоб особи, офіційно визнані критично важливими для країни, фізично перебували в Україні для виконання своїх функцій. Документ стосується громадян, заброньованих відповідно до абзаців другого та третього пункту 4 частини першої статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції», — зазначив Федієнко, додаючи: «Фактично законопроект хоче усунути ситуацію, коли людина формально «критично важлива», але перебуває за кордоном».

Зазначимо, що текст законопроекту наразі не оприлюднений.

