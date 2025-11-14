На Полтавщині викрили медиків, які виписували фіктивні діагнози для родичів ухилянтів, аби ті отримали відстрочку
На Полтавщині правоохоронці викрили групу медиків, які виписували фіктивні діагнози для родичів військовозобов’язаних, аби ті отримали відстрочку. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
У ході проведення заходів в межах операції «Опікун» оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції та слідчі обласного управління поліції знешкодили корупційну схему ухилення від мобілізації, організовану медичними працівниками. Йдеться про голову ЛКК, медсестру та спільницю, яка власне і займалася пошуками «клієнтів».
«Медики ж, своєю чергою, ставили фіктивні діагнози дружинам чи батькам чоловіком призовного віку. Потім на їх підставі оформляли висновки комісії про наявність в особи порушень функцій організму, через які вона не може самостійно пересуватися та самообслуговуватись і потребує соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Надалі це давало можливість оформити чоловікам постійний сторонній догляду за «хворими» родичами, а відтак отримати відстрочку в ТЦК та СП», - йдеться у заяві.
Поліцейські провели 23 обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та особі, які можуть бути причетні до корупційної схеми, а також у їхніх авто. Вилучили понад мільйон гривень у різній валюті, меддокументацію, чорнові записи тощо.
Також слідчі поліції оголосили підозру заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з лікарень – голові лікарсько-консультаційної комісії, медичній сестрі консультативно-діагностичного відділення іншого медичного закладу та їхній спільниці. Усім обрані запобіжні заходи: голові ЛКК та спільниці - тримання під вартою із правом внесення понад 242 тис. грн. застави для кожної, медичній сестрі - понад 242 тис. грн. застави.
За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
