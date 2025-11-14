  1. В Украине

На Полтавщине разоблачили медиков, которые выписывали фиктивные диагнозы для родственников уклонистов, чтобы те получили отсрочку

23:48, 14 ноября 2025
Правоохранители задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму почти 140 000 гривен.
На Полтавщине разоблачили медиков, которые выписывали фиктивные диагнозы для родственников уклонистов, чтобы те получили отсрочку
В Полтавской области правоохранители разоблачили группу медиков, которые выписывали фиктивные диагнозы для родственников военнообязанных, чтобы те получили отсрочку. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

В ходе мероприятий в рамках операции «Опекун» оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции и следователи областного управления полиции нейтрализовали коррупционную схему уклонения от мобилизации, организованную медицинскими работниками. Речь идет о главе ЛКК, медсестре и сообщнице, которая занималась поиском «клиентов».

«Медики же, в свою очередь, ставили фиктивные диагнозы женам или родителям мужчин призывного возраста. Затем на их основании оформляли выводы комиссии о наличии у лица нарушений функций организма, из-за которых оно не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждается в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе. В дальнейшем это давало возможность оформить мужчинам постоянный посторонний уход за “больными” родственниками, а значит — получить отсрочку в ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Полицейские провели 23 обыска по месту работы и проживания фигурантов и лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме, а также в их автомобилях. Изъяли более миллиона гривен в разной валюте, меддокументацию, черновые записи и другое.

Также следователи полиции объявили подозрение заместителю директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из больниц — главе врачебно-консультационной комиссии, медицинской сестре консультативно-диагностического отделения другого медучреждения и их сообщнице. Всем избраны меры пресечения: главе ЛКК и сообщнице — содержание под стражей с правом внесения более 242 тыс. грн залога для каждой, медсестре — залог более 242 тыс. грн.

За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

