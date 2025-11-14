На Полтавщине разоблачили медиков, которые выписывали фиктивные диагнозы для родственников уклонистов, чтобы те получили отсрочку

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму почти 140 000 гривен.

В Полтавской области правоохранители разоблачили группу медиков, которые выписывали фиктивные диагнозы для родственников военнообязанных, чтобы те получили отсрочку. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

В ходе мероприятий в рамках операции «Опекун» оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции и следователи областного управления полиции нейтрализовали коррупционную схему уклонения от мобилизации, организованную медицинскими работниками. Речь идет о главе ЛКК, медсестре и сообщнице, которая занималась поиском «клиентов».

«Медики же, в свою очередь, ставили фиктивные диагнозы женам или родителям мужчин призывного возраста. Затем на их основании оформляли выводы комиссии о наличии у лица нарушений функций организма, из-за которых оно не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждается в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе. В дальнейшем это давало возможность оформить мужчинам постоянный посторонний уход за “больными” родственниками, а значит — получить отсрочку в ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Полицейские провели 23 обыска по месту работы и проживания фигурантов и лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме, а также в их автомобилях. Изъяли более миллиона гривен в разной валюте, меддокументацию, черновые записи и другое.

Также следователи полиции объявили подозрение заместителю директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из больниц — главе врачебно-консультационной комиссии, медицинской сестре консультативно-диагностического отделения другого медучреждения и их сообщнице. Всем избраны меры пресечения: главе ЛКК и сообщнице — содержание под стражей с правом внесения более 242 тыс. грн залога для каждой, медсестре — залог более 242 тыс. грн.

За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

