Зимова підтримка 2025: хто і коли зможе оформити виплату через Укрпошту

Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, з невеликими змінами.

Укрпошта стане ключовим партнером держави у реалізації програми «Зимова підтримка 2025», забезпечивши доставку одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень по всій Україні, включно з прифронтовими районами. Програма затверджена Урядом на 2025–2026 роки та передбачає виплату для всіх громадян України, окрім тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Кому виплата надійде автоматично

Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували.

Хто має звертатися до Укрпошти самостійно

Громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок «Дія» (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це можна у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545.

Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Необхідні документи

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

