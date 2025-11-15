  1. Суспільство

Зимова підтримка 2025: хто і коли зможе оформити виплату через Укрпошту

07:00, 15 листопада 2025
Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, з невеликими змінами.
Зимова підтримка 2025: хто і коли зможе оформити виплату через Укрпошту
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрпошта стане ключовим партнером держави у реалізації програми «Зимова підтримка 2025», забезпечивши доставку одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень по всій Україні, включно з прифронтовими районами. Програма затверджена Урядом на 2025–2026 роки та передбачає виплату для всіх громадян України, окрім тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Кому виплата надійде автоматично

Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували. 

Хто має звертатися до Укрпошти самостійно

Громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок «Дія» (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв’язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це можна у будь-якому відділенні або через листоношу. 

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545. 

Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Необхідні документи

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
  • для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);
  • для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші пенсія пенсія в Україні Укрпошта грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]