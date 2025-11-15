Зимняя поддержка 2025: кто и когда сможет оформить выплату через Укрпочту

В этом году действие программы будет похоже на программу в прошлом году, с небольшими изменениями.

Укрпочта станет ключевым партнером государства в реализации программы «Зимняя поддержка 2025», обеспечив доставку единовременной выплаты в размере 1000 гривен по всей Украине, включая прифронтовые районы. Программа утверждена Правительством на 2025–2026 годы и предусматривает помощь для всех граждан Украины, кроме тех, кто проживает за границей или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Кому выплата поступит автоматически

Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, которые получают эти выплаты через Укрпочту, а это около 2 миллионов граждан, автоматически получат 1000 гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты. Им не нужно совершать никаких действий — только решить, на что они хотят потратить свою сумму, и дождаться дня выплаты. Для удобства граждан даты выплат пенсий и программы поддержки были синхронизированы.

Кому нужно обращаться в Укрпочту самостоятельно

Граждане, которые не могут оформить заявку на получение выплаты через приложение «Дия» (а таких много — в частности, люди с инвалидностью или проживающие в местностях без связи либо те, кто не имеет смартфона), могут подать заявку на получение выплаты через Укрпочту с 18 ноября по 24 декабря включительно. Это можно сделать в любом отделении или через почтальона.

Маломобильные граждане, которые не имеют возможности посетить отделение Укрпочты, могут обратиться на горячую линию по телефону 0 800 300 545.

После получения SMS-уведомления о начислении средств можно прийти в отделение или дождаться почтальона дома.

Необходимые документы

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) либо отметка в паспорте об его отсутствии;

для детей заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

