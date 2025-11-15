  1. Общество

Зимняя поддержка 2025: кто и когда сможет оформить выплату через Укрпочту

07:00, 15 ноября 2025
В этом году действие программы будет похоже на программу в прошлом году, с небольшими изменениями.
Зимняя поддержка 2025: кто и когда сможет оформить выплату через Укрпочту
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрпочта станет ключевым партнером государства в реализации программы «Зимняя поддержка 2025», обеспечив доставку единовременной выплаты в размере 1000 гривен по всей Украине, включая прифронтовые районы. Программа утверждена Правительством на 2025–2026 годы и предусматривает помощь для всех граждан Украины, кроме тех, кто проживает за границей или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Кому выплата поступит автоматически

Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, которые получают эти выплаты через Укрпочту, а это около 2 миллионов граждан, автоматически получат 1000 гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты. Им не нужно совершать никаких действий — только решить, на что они хотят потратить свою сумму, и дождаться дня выплаты. Для удобства граждан даты выплат пенсий и программы поддержки были синхронизированы.

Кому нужно обращаться в Укрпочту самостоятельно

Граждане, которые не могут оформить заявку на получение выплаты через приложение «Дия» (а таких много — в частности, люди с инвалидностью или проживающие в местностях без связи либо те, кто не имеет смартфона), могут подать заявку на получение выплаты через Укрпочту с 18 ноября по 24 декабря включительно. Это можно сделать в любом отделении или через почтальона.

Маломобильные граждане, которые не имеют возможности посетить отделение Укрпочты, могут обратиться на горячую линию по телефону 0 800 300 545.

После получения SMS-уведомления о начислении средств можно прийти в отделение или дождаться почтальона дома.

Необходимые документы

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) либо отметка в паспорте об его отсутствии;
  • для детей заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);
  • для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги пенсия пенсия в Украине Укрпочта денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]