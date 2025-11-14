  1. В Україні

Готуються спеціальні рішення для захисту прикордонних областей, – Зеленський за підсумками Ставки

21:39, 14 листопада 2025
Зеленський провів Ставку, під час якої обговорювалися нові рішення для ППО, безпілотників і впровадження «є-балів» для військових.
Готуються спеціальні рішення для захисту прикордонних областей, – Зеленський за підсумками Ставки
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене посиленню протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем і захисту прифронтових та прикордонних регіонів..

На Ставці були присутні військові, представники розвідки та керівники обласних адміністрацій із регіонів, які зазнають найбільших загроз: Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Обговорювалися спеціальні рішення для зміцнення захисту цих територій і завдання більших втрат російським підрозділам, які атакують українські міста, зокрема Нікополь і Херсон. Зеленський наголосив, що окупанти влаштовують «сафарі на людей», використовуючи атаки для тренування операторів дронів, що призводить до вбивств цивільних.

Президент підкреслив необхідність посилення захисту та активізації операцій. Сили безпілотних систем, зокрема підрозділ «Птахи Мадяра», отримають більше ресурсів і будуть ширше залучатися. Для військових бригад розширено функціонал, а з 1 грудня 2025 року запрацює система «є-балів» — електронних балів за евакуацію поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) та інші операції з їхнім використанням. Відповідне рішення вже підготовлено.

Також, за словами Президента, уряд забезпечить пряме фінансування бригад для закупівлі дронів і комплектуючих, щоб покрити їхні потреби.

росія Україна війна Володимир Зеленський ППО

