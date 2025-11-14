  1. В Украине

Готуються спеціальні рішення для захисту прикордонних областей, – Зеленський за підсумками Ставки

21:39, 14 ноября 2025
Зеленский провел Ставку, во время которой обсуждались новые решения для ПВО, беспилотников и внедрение «е-балов» для военных.
Готуються спеціальні рішення для захисту прикордонних областей, – Зеленський за підсумками Ставки
Фото: Владимир Зеленский / Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное усилению противовоздушной обороны, развитию беспилотных систем и защите прифронтовых и приграничных регионов.

На Ставке присутствовали военные, представители разведки и руководители областных администраций из регионов, подверженных наибольшим угрозам: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Обсуждались специальные решения для укрепления защиты этих территорий и нанесения больших потерь российским подразделениям, атакующим украинские города, в частности Никополь и Херсон. Зеленский подчеркнул, что оккупанты устраивают «сафари на людей», используя атаки для тренировки операторов дронов, что приводит к убийствам гражданских.

Президент подчеркнул необходимость усиления защиты и активизации операций. Силы беспилотных систем, в частности подразделение «Птицы Мадяра», получат больше ресурсов и будут шире привлекаться. Для военных бригад расширен функционал, а с 1 декабря 2025 года заработает система «е-балов» — электронных баллов за эвакуацию раненых с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) и другие операции с их использованием. Соответствующее решение уже подготовлено.

Также, по словам Президента, правительство обеспечит прямое финансирование бригад для закупки дронов и комплектующих, чтобы покрыть их потребности.

