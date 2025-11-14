Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах триваючої повномасштабної війни проти України питання захисту журналістів та забезпечення свободи слова набуває особливої ваги. На цьому тлі ВР планує створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка має контролювати розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти представників медіаспільноти.

7 листопада у ВР зареєстровано законопроект №14198, що передбачає формальне утворення такої комісії, визначення її складу та напрямів діяльності.

Ініціатива з’явилась на тлі систематичних порушень росією міжнародного гуманітарного права, попри численні заяви міжнародних структур та організацій із захисту свободи слова. З 2014 року українські й міжнародні правозахисники зафіксували десятки випадків умисних убивств журналістів, катувань, викрадень, незаконного позбавлення волі, а також повного знищення редакцій, технічного обладнання та телекомунікаційної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Медійні працівники стали однією з ключових мішеней російських військових і спецслужб, адже медіа — це не лише джерело інформації для суспільства, а й важливий елемент інформаційної безпеки держави.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що напади на журналістів грубо порушують міжнародні норми: статті 79 і 51 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, які забороняють атаки на цивільних, а також статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права щодо свободи вираження поглядів. Факти переслідувань журналістів, інформаційного терору й агресивної пропаганди на окупованих територіях свідчать, що Росія цілеспрямовано знищує український інформаційний простір, намагаючись позбавити суспільство правдивих даних про війну.

Попри наявність слідчих дій з боку правоохоронних органів, велика частина злочинів залишається недослідженою або документується лише частково. Відсутність системного парламентського контролю ускладнює узагальнення доказової бази та оцінку ефективності роботи державних інституцій. Запровадження ТСК покликане закрити ці прогалини, створивши незалежний інструмент нагляду та аналітики, підзвітний безпосередньо Верховній Раді.

Ключові завдання майбутньої комісії

Проект постанови детально визначає напрямки діяльності ТСК. Серед основних:

– аналіз стану розслідування злочинів на всій території України, включно з окупованими районами;

– перевірка конкретних фактів убивств, катувань, викрадень і знищення майна працівників ЗМІ, задокументованих державними та міжнародними структурами;

– координація з Офісом Генерального прокурора, МВС, СБУ, Міністерством культури та інформаційної політики, а також громадськими організаціями;

– підготовка законодавчих пропозицій щодо посилення безпеки журналістів у зонах бойових дій;

– сприяння міжнародним розслідуванням у співпраці з ОБСЄ, Радою Європи, ЮНЕСКО та іншими партнерами;

– підготовка регулярних звітів для парламенту та оприлюднення рекомендацій.

Строк діяльності комісії становитиме один рік, а перший проміжний звіт має бути подано через шість місяців.

Потенційні переваги створення ТСК

Запровадження комісії може принести низку суттєвих позитивних ефектів:

– посилення парламентського контролю за дотриманням прав журналістів;

– формування централізованого механізму документування воєнних злочинів;

– підвищення ефективності комунікації між силовими структурами та державними інституціями;

– зміцнення міжнародної репутації України як країни, що відстоює свободу слова;

– створення умов для удосконалення законодавства у сфері медіа без додаткових бюрократичних процедур.

Окремо наголошується, що системне документування злочинів проти журналістів стане важливою частиною майбутніх міжнародних судових процесів, включно з можливими справами проти російських командирів і політичних керівників.

Ризики та обмеження

Попри очевидну необхідність створення ТСК, експерти наголошують на низці потенційних загроз.

По-перше, існує ризик політизації діяльності комісії, зокрема використання її механізмів для інформаційного тиску на окремі медіагрупи або політичних опонентів.

По-друге, збільшення міжвідомчих запитів може перевантажити правоохоронні органи, ускладнивши їхню основну оперативну роботу.

По-третє, проведення слухань, підготовка звітів та робота з великою кількістю матеріалів потребуватимуть значного часу депутатів, що може вплинути на швидкість проходження інших законодавчих ініціатив.

По-четверте, через складність доступу до окупованих територій частина злочинів залишатиметься не документованою або потребуватиме міжнародної участі, що може затягувати розслідування.

Запобігти цим ризикам можливо лише шляхом забезпечення максимальної прозорості роботи комісії, регулярного інформування суспільства та чіткого регламенту співпраці з правоохоронними структурами.

Відкритість — ключовий запобіжник від політичних маніпуляцій.Висновки та очікування

Створення ТСК ВР з розслідування злочинів Російської Федерації проти журналістів є своєчасним та необхідним кроком у контексті воєнної реальності. Це дозволить консолідувати інформацію про порушення міжнародного гуманітарного права, забезпечити парламентський контроль та підвищити ефективність взаємодії державних інституцій у сфері захисту медіа.

Комісія може стати важливим інструментом відновлення довіри суспільства до результатів розслідувань і допоможе зібрати докази, необхідні для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні. Однак реальні результати її роботи стануть зрозумілими лише через пів року — після оприлюднення першого звіту. Саме тоді можна буде оцінити, чи вдалося поєднати політичну волю, професійність і об’єктивність у вирішенні одного з найболючіших питань українського інформаційного фронту.

Автор: Ольга Вишивана

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.