Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

16:00, 14 ноября 2025
Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.
В условиях продолжающейся полномасштабной войны против Украины вопрос защиты журналистов и обеспечения свободы слова приобретает особый вес. На этом фоне ВР планирует создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая должна контролировать расследование преступлений, совершенных вооружёнными формированиями Российской Федерации против представителей медиасообщества.

7 ноября в ВР зарегистрирован законопроект №14198, предусматривающий формальное образование такой комиссии, определение её состава и направлений деятельности.

Инициатива появилась на фоне систематических нарушений россией международного гуманитарного права, несмотря на многочисленные заявления международных структур и организаций по защите свободы слова. С 2014 года украинские и международные правозащитники зафиксировали десятки случаев умышленных убийств журналистов, пыток, похищений, незаконного лишения свободы, а также полного уничтожения редакций, технического оборудования и телекоммуникационной инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Медийные работники стали одной из ключевых мишеней российских военных и спецслужб, ведь медиа – это не только источник информации для общества, но и важный элемент информационной безопасности государства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нападения на журналистов грубо нарушают международные нормы: статьи 79 и 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещающим атаки на гражданских, а также статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах по свободе выражения мнений. Факты преследований журналистов, информационного террора и агрессивной пропаганды на оккупированных территориях свидетельствуют, что Россия целенаправленно уничтожает украинское информационное пространство, пытаясь лишить общество правдивых данных о войне.

Несмотря на наличие следственных действий со стороны правоохранительных органов, большая часть преступлений остаётся неисследованной или документируется частично. Отсутствие системного парламентского контроля усложняет обобщение доказательной базы и оценку эффективности работы государственных институтов. Введение ВСК призвано закрыть эти пробелы, создав независимый инструмент надзора и аналитики, подотчётный непосредственно Верховной Раде.

Ключевые задачи будущей комиссии

Проект постановления подробно определяет направления деятельности ВСК. Среди основных:

– анализ состояния расследования преступлений на всей территории Украины, включая оккупированные районы;

– проверка конкретных фактов убийств, пыток, похищений и уничтожения имущества работников СМИ, документированных государственными и международными структурами;

– координация с Офисом Генерального прокурора, МВД, СБУ, Министерством культуры и информационной политики, а также общественными организациями;

– подготовка законодательных предложений по усилению безопасности журналистов в зонах боевых действий;

– содействие международным расследованиям в сотрудничестве с ОБСЕ, Советом Европы, ЮНЕСКО и другими партнерами;

– подготовка регулярных отчётов для парламента и обнародование рекомендаций.

Срок деятельности комиссии составит один год, а первый промежуточный отчёт должен быть представлен через шесть месяцев.

Потенциальные преимущества создания ВСК

Введение комиссии может принести ряд существенных положительных эффектов:

– усиление парламентского контроля за соблюдением прав журналистов;

– формирование централизованного механизма документирования военных преступлений;

– повышение эффективности коммуникации между силовыми структурами и государственными институтами;

– укрепление международной репутации Украины как страны, отстаивающей свободу слова;

– создание условий для усовершенствования законодательства в сфере медиа без дополнительных бюрократических процедур.

Отдельно отмечается, что системное документирование преступлений против журналистов станет важной частью будущих международных судебных процессов, включая возможные дела против российских командиров и политических руководителей.

Риски и ограничения

Несмотря на очевидную необходимость создания ВСК, эксперты отмечают ряд потенциальных угроз.

Во-первых, существует риск политизации деятельности комиссии, в частности, использования её механизмов для информационного давления на отдельные медиагруппы или политических оппонентов.

Во-вторых, увеличение межведомственных запросов может перегрузить правоохранительные органы, усложнив их основную оперативную работу.

В-третьих, проведение слушаний, подготовка отчётов и работа с большим количеством материалов потребуют значительного времени депутатов, что может повлиять на скорость прохождения других законодательных инициатив.

В-четвёртых, из-за сложности доступа к оккупированным территориям часть преступлений будет оставаться не документированной или международного участия, что может затягивать расследование.

Предотвратить эти риски можно только путём обеспечения максимальной прозрачности работы комиссии, регулярного информирования общества и чёткого регламента сотрудничества с правоохранительными структурами. Открытость – ключевой предохранитель от политических манипуляций.

Выводы и ожидания

Создание ВСК ВР по расследованию преступлений Российской Федерации против журналистов является своевременным и необходимым шагом в контексте военной реальности. Это позволит консолидировать информацию о нарушении международного гуманитарного права, обеспечить парламентский контроль и повысить эффективность взаимодействия государственных институций в сфере защиты медиа.

Комиссия может стать важным инструментом восстановления доверия общества к результатам расследований и поможет собрать доказательства, необходимые для привлечения виновных к ответственности на международном уровне. Однако реальные результаты её работы станут понятны только через полгода после обнародования первого отчёта. Именно тогда можно будет оценить, удалось ли объединить политическую волю, профессиональность и объективность в решении одного из самых болезненных вопросов украинского информационного фронта.

Автор: Ольга Вышивана

