Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов
В условиях продолжающейся полномасштабной войны против Украины вопрос защиты журналистов и обеспечения свободы слова приобретает особый вес. На этом фоне ВР планирует создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая должна контролировать расследование преступлений, совершенных вооружёнными формированиями Российской Федерации против представителей медиасообщества.
7 ноября в ВР зарегистрирован законопроект №14198, предусматривающий формальное образование такой комиссии, определение её состава и направлений деятельности.
Инициатива появилась на фоне систематических нарушений россией международного гуманитарного права, несмотря на многочисленные заявления международных структур и организаций по защите свободы слова. С 2014 года украинские и международные правозащитники зафиксировали десятки случаев умышленных убийств журналистов, пыток, похищений, незаконного лишения свободы, а также полного уничтожения редакций, технического оборудования и телекоммуникационной инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Медийные работники стали одной из ключевых мишеней российских военных и спецслужб, ведь медиа – это не только источник информации для общества, но и важный элемент информационной безопасности государства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нападения на журналистов грубо нарушают международные нормы: статьи 79 и 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещающим атаки на гражданских, а также статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах по свободе выражения мнений. Факты преследований журналистов, информационного террора и агрессивной пропаганды на оккупированных территориях свидетельствуют, что Россия целенаправленно уничтожает украинское информационное пространство, пытаясь лишить общество правдивых данных о войне.
Несмотря на наличие следственных действий со стороны правоохранительных органов, большая часть преступлений остаётся неисследованной или документируется частично. Отсутствие системного парламентского контроля усложняет обобщение доказательной базы и оценку эффективности работы государственных институтов. Введение ВСК призвано закрыть эти пробелы, создав независимый инструмент надзора и аналитики, подотчётный непосредственно Верховной Раде.
Ключевые задачи будущей комиссии
Проект постановления подробно определяет направления деятельности ВСК. Среди основных:
– анализ состояния расследования преступлений на всей территории Украины, включая оккупированные районы;
– проверка конкретных фактов убийств, пыток, похищений и уничтожения имущества работников СМИ, документированных государственными и международными структурами;
– координация с Офисом Генерального прокурора, МВД, СБУ, Министерством культуры и информационной политики, а также общественными организациями;
– подготовка законодательных предложений по усилению безопасности журналистов в зонах боевых действий;
– содействие международным расследованиям в сотрудничестве с ОБСЕ, Советом Европы, ЮНЕСКО и другими партнерами;
– подготовка регулярных отчётов для парламента и обнародование рекомендаций.
Срок деятельности комиссии составит один год, а первый промежуточный отчёт должен быть представлен через шесть месяцев.
Потенциальные преимущества создания ВСК
Введение комиссии может принести ряд существенных положительных эффектов:
– усиление парламентского контроля за соблюдением прав журналистов;
– формирование централизованного механизма документирования военных преступлений;
– повышение эффективности коммуникации между силовыми структурами и государственными институтами;
– укрепление международной репутации Украины как страны, отстаивающей свободу слова;
– создание условий для усовершенствования законодательства в сфере медиа без дополнительных бюрократических процедур.
Отдельно отмечается, что системное документирование преступлений против журналистов станет важной частью будущих международных судебных процессов, включая возможные дела против российских командиров и политических руководителей.
Риски и ограничения
Несмотря на очевидную необходимость создания ВСК, эксперты отмечают ряд потенциальных угроз.
Во-первых, существует риск политизации деятельности комиссии, в частности, использования её механизмов для информационного давления на отдельные медиагруппы или политических оппонентов.
Во-вторых, увеличение межведомственных запросов может перегрузить правоохранительные органы, усложнив их основную оперативную работу.
В-третьих, проведение слушаний, подготовка отчётов и работа с большим количеством материалов потребуют значительного времени депутатов, что может повлиять на скорость прохождения других законодательных инициатив.
В-четвёртых, из-за сложности доступа к оккупированным территориям часть преступлений будет оставаться не документированной или международного участия, что может затягивать расследование.
Предотвратить эти риски можно только путём обеспечения максимальной прозрачности работы комиссии, регулярного информирования общества и чёткого регламента сотрудничества с правоохранительными структурами. Открытость – ключевой предохранитель от политических манипуляций.
Выводы и ожидания
Создание ВСК ВР по расследованию преступлений Российской Федерации против журналистов является своевременным и необходимым шагом в контексте военной реальности. Это позволит консолидировать информацию о нарушении международного гуманитарного права, обеспечить парламентский контроль и повысить эффективность взаимодействия государственных институций в сфере защиты медиа.
Комиссия может стать важным инструментом восстановления доверия общества к результатам расследований и поможет собрать доказательства, необходимые для привлечения виновных к ответственности на международном уровне. Однако реальные результаты её работы станут понятны только через полгода после обнародования первого отчёта. Именно тогда можно будет оценить, удалось ли объединить политическую волю, профессиональность и объективность в решении одного из самых болезненных вопросов украинского информационного фронта.
Автор: Ольга Вышивана
