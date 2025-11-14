У Полтавській області крадій, який розкаявся і відшкодував шкоду, уклав угоду про визнання винуватості

Обвинувачений у крадіжці під час воєнного стану уникнув ув’язнення.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув кримінальне провадження щодо мешканця міста Карлівка, обвинуваченого у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це розповіли у суді.

З матеріалів справи встановлено, що у червні 2025 року обвинувачений, діючи вночі, проник у підвальне приміщення багатоквартирного будинку, де, пошкодивши навісний замок, викрав чотири автомобільні колеса з дисками. Здобуте майно чоловік згодом реалізував, а гроші здобуті використав на власний розсуд, чим повністю розпорядився викраденим, та завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 8 600 гривень.

Органом досудового розслідування дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, поєднана з проникненням у приміщення.

У ході підготовчого судового засідання суд затвердив укладену між прокурором і обвинуваченим за участю захисника угоду про визнання винуватості. Обвинувачений беззастережно визнав свою вину, щиро розкаявся, добровільно відшкодував завдану шкоду, а потерпілий письмово погодився на укладення угоди.

В результаті, суд визнав за можливе призначити покарання у виді п’яти років позбавлення волі із застосуванням статті 75 КК України – звільнення від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк визначено тривалістю один рік.

Таким чином, протягом іспитового строку він буде зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

