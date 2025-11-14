В Полтавской области вор, который раскаялся и возместил ущерб, заключил соглашение о признании виновности

Обвиняемый в краже во время военного положения избежал заключения.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел уголовное производство в отношении жителя города Карловка, обвиняемого в совершении кражи, совмещённой с проникновением в помещение, совершённой в условиях военного положения. Об этом сообщили в суде.

Из материалов дела установлено, что в июне 2025 года обвиняемый, действуя ночью, проник в подвальное помещение многоквартирного дома, где, повредив навесной замок, похитил четыре автомобильных колеса с дисками. Полученное имущество мужчина впоследствии реализовал, а полученные деньги использовал по своему усмотрению, полностью распорядившись украденным, и причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 8 600 гривен.

Органом досудебного расследования действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершённая в условиях военного положения, совмещённая с проникновением в помещение.

В ходе подготовительного судебного заседания суд утвердил заключённое между прокурором и обвиняемым при участии защитника соглашение о признании виновности. Обвиняемый безоговорочно признал свою вину, искренне раскаялся, добровольно возместил причинённый ущерб, а потерпевший письменно согласился на заключение соглашения.

В результате суд признал возможным назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с применением статьи 75 УК Украины — освобождение от отбывания наказания с испытанием. Испытательный срок установлен продолжительностью один год.

Таким образом, в течение испытательного срока он будет обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учёбы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

