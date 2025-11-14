Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Рада суддів України затвердила низку рішень, спрямованих на оновлення організаційних процесів у судах, посилення захисту інформації про суддів і забезпечення безперервного розгляду справ.

Перш за все, увагу привернуло рішення РСУ №53 щодо алгоритму дій у разі зміни суддею прізвища. У документі зазначається, що тимчасове користування чинним кваліфікованим електронним підписом, виданим на попереднє прізвище, не суперечить законодавству та дозволяє судді продовжувати здійснювати правосуддя. Також запропоновано покроковий порядок оновлення персональних даних у державних реєстрах і системах документообігу.

Окремим блоком РСУ розглянула питання організації діяльності судів — це відображено в рішенні №52. Факти порушень у Печерському районному суді Києва, Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області та Мар’їнському районному суді Донецької області стали предметом обговорення. Йдеться про явища, що підривають довіру до правосуддя: від великої кількості сумнівних рішень до проблем у системі документообігу. Водночас Рада визнала недоцільним проводити перевірки після того, як порушення вже сталися, і висловила готовність працювати над комплексними заходами для усунення їх причин.

Щодо можливого конфлікту інтересів — це питання охоплено рішенням №51. РСУ аналізувала ситуацію, пов’язану з виступом судді Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка на зборах суддів. Рада наголосила на важливості дотримання етичних норм та уникнення поведінки, яка може вплинути на довіру суспільства до судової влади.

Наступне рішення — №49 — стосується оновлення класифікації посад державної служби в апаратах судів. Зміни покликані чіткіше структурувати функціональні обов’язки працівників, підвищити ефективність роботи судових апаратів та впорядкувати управлінські процеси.

Питання захисту персональних даних суддів знайшло відображення у рішенні №48. Рада суддів обмежила загальний доступ до матеріалів суддівських досьє, забезпечивши тим самим конфіденційність та належний рівень безпеки інформації.

Щодо ведення особових справ — зміни передбачені рішенням №47. У документ внесено уточнення, які дозволяють системніше формувати, вести, обліковувати та зберігати особові справи суддів, підвищуючи дисципліну та прозорість у роботі.

Підсумовуючи ухвалені документи, голова Ради суддів України Богдан Моніч підкреслив, що всі рішення спрямовані на посилення авторитету судової влади, забезпечення стабільності її роботи та підвищення рівня захисту персональних даних.

Автор: Анастасія Гришкова

