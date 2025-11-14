От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины утвердил ряд решений, направленных на обновление организационных процессов в судах, усиление защиты информации о судьях и обеспечение непрерывного рассмотрения дел.

Прежде всего внимание привлекло решение РСУ №53 относительно алгоритма действий в случае изменения судьёй фамилии. В документе отмечается, что временное использование действующей квалифицированной электронной подписи, выданной на прежнюю фамилию, не противоречит законодательству и позволяет судье продолжать осуществлять правосудие. Также предложен пошаговый порядок обновления персональных данных в государственных реестрах и системах документооборота.

Отдельный блок посвящён вопросам организации деятельности судов — это отражено в решении №52. Факты нарушений в Печерском районном суде Киева, Белгород-Днестровском городском районном суде Одесской области и Марьинском районном суде Донецкой области стали предметом обсуждения. Речь идёт о явлениях, подрывающих доверие к правосудию: от большого количества сомнительных решений до проблем в работе системы документооборота. В то же время Совет признал нецелесообразным проводить проверки после того, как нарушения уже произошли, и выразил готовность работать над комплексными мерами для устранения их причин.

Вопрос возможного конфликта интересов раскрыт в решении №51. РСУ анализировала ситуацию, связанную с выступлением судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Владимира Байталюка на собрании судей. Совет подчеркнул важность соблюдения этических норм и недопущения поведения, которое может негативно сказаться на доверии общества к судебной власти.

Следующее решение — №49 — касается обновления классификации должностей государственной службы в аппаратах судов. Изменения направлены на более чёткое структурирование функциональных обязанностей сотрудников, повышение эффективности работы аппаратов судов и упорядочение управленческих процессов.

Вопрос защиты персональных данных судей отражён в решении №48. Совет судей ограничил общий доступ к материалам судейских досье, обеспечив тем самым конфиденциальность и надлежащий уровень безопасности информации.

Что касается ведения личных дел судей — изменения предусмотрены решением №47. В документ внесены уточнения, позволяющие более системно формировать, вести, учитывать и хранить личные дела судей, повышая дисциплину и прозрачность в работе.

Подводя итоги, председатель Совета судей Украины Богдан Монич подчеркнул, что все принятые решения направлены на укрепление авторитета судебной власти, обеспечение стабильности её работы и повышение уровня защиты персональных данных.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.