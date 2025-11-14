Як стягнути аліменти на дитину, якщо один з батьків проживає за кордоном — роз’яснення

Якщо батьки не можуть самостійно врегулювати питання, пов’язане з обов’язком утримувати дитину, воно може бути вирішено або через позов до суду в Україні, або шляхом звернення до компетентного органу іноземної країни із відповідною заявою.

Фото: prostir.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції нагадало, як стягнути аліменти на дитину, якщо один з батьків проживає за кордоном.

Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І якщо один з них проживає за межами України, це не звільняє його від цього обов’язку. Українське законодавство та міжнародні договори дають можливість стягнути аліменти навіть тоді, коли платник (або боржник) перебуває за кордоном. Міністерство юстиції роз’яснює, як цього домогтись.

Якщо батьки не можуть самостійно врегулювати питання, пов’язане з обов’язком утримувати дитину, воно може бути вирішено або через позов до суду в Україні, або шляхом звернення до компетентного органу іноземної країни із відповідною заявою.

Деякі міжнародні договори передбачають можливість звернутися через Міністерство юстиції за кордон з метою отримання аліментів.

Перелік країн, які беруть участь у конвенціях про стягнення аліментів, залежить від конкретного міжнародного договору. Це можуть бути держави, що підписали Гаазьку конвенцію 2007 року: країни-члени Європейського Союзу (крім Данії та Ірландії), Албанія, Республіка Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Гайана, Гондурас, Республіка Казахстан, Чорногорія, Нікарагуа, Норвегія, Турецька Республіка, США. Або країни — учасниці Конвенції ООН 1956 року, серед яких, наприклад, Аргентина, Ізраїль, Нова Зеландія, Філіппіни. Додатково існують двосторонні угоди.

Якщо є рішення українського суду

Крок 1. Переконатися, що між Україною і державою, в якій проживає боржник, укладено міжнародний договір.

Крок 2. Підготувати клопотання про визнання та виконання рішення суду за кордоном.

Клопотання має містити: ПІБ боржника, дату народження, місце проживання впродовж останніх п’яти років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, фото, відомості про фінансовий та сімейний стан, у тому числі інформацію про належне йому майно, іншу інформацію, що сприятиме встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання (наприклад, адресу та номер телефону роботодавця).

Крок 3. Отримати в суді та додати до клопотання такі документи: копію рішення суду, довідку про набрання рішенням законної сили, довідку про часткове виконання чи невиконання рішення в Україні, документи про те, що відповідач був належним чином повідомлений про судові засідання, фото позивача.

Документи надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, де проживає платник (боржник).

Крок 4. Надіслати документи або напряму до Міністерства юстиції України, або через міжрегіональне управління юстиції за місцем проживання заявника. Зауважте, що у деяких випадках клопотання про визнання і виконання судового рішення може подаватися через суд, який ухвалив рішення.

У Мін’юсті додали, як свідчить практика застосування конвенцій, більшість країн-учасниць не можуть виконувати рішення про стягнення аліментів, визначених у частці від доходу, а тому приймають до розгляду лише ті рішення, у яких розмір аліментів визначений у твердій грошовій сумі.

Якщо немає рішення українського суду

Крок 1. Переконатися, що держава, в якій проживає боржник, є учасницею Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року.

Крок 2. Оформити заяву на підставі формуляра у додатку до Конвенції.

Заява чи додатки мають містити інформацію: ПІБ боржника, дата народження, місце проживання впродовж останніх п’яти років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, відомості про фінансовий стан, сімейні обставини та належне боржнику майно, інформацію про фінансові та сімейні обставини заявника, довідку про доходи, документи, що підтверджують родинний зв’язок між боржником і дитиною (свідоцтво про народження тощо).

Заява подається українською мовою з перекладом на мову країни проживання боржника.

Крок 3. Надіслати заяву до міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Мін’юст протягом місяця надсилає заяву компетентному органу країни, де знаходиться боржник, і після отримання інформації від іноземних органів письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду заяви чи клопотання.

Порядок стягнення аліментів із того з батьків, хто проживає у державі, з якою Україна не має відповідного міжнародного договору

Якщо платник (боржник) аліментів проживає або постійно працює в державі, з якою відсутній міжнародний договір, що передбачає спрощений порядок звернення про стягнення аліментів, питання вирішується виключно у порядку і на умовах, визначених законодавством такої іноземної держави. У такому разі заінтересована особа (стягувач) самостійно або через адвоката звертається до іноземного суду чи іншого компетентного органу для вирішення питання про стягнення аліментів або про визнання і виконання рішення українського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.